Янник Синнер – Маттео Берреттини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 июля лидер мирового рейтинга Янник Синнер продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче второго раунда итальянец сразится со своим соотечественником Маттео Берреттини (№59 ATP). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Осака – Наварро. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисистов, первую выиграл Янник.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Миомиром Кецмановичем (№52 ATP) или Таллоном Грикспором (№27 ATP).

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