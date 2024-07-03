Янник Синнер – Маттео Берреттини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на Уимблдоне
3 июля лидер мирового рейтинга Янник Синнер продолжит выступления на Уимблдоне.
В матче второго раунда итальянец сразится со своим соотечественником Маттео Берреттини (№59 ATP). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Осака – Наварро. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисистов, первую выиграл Янник.
В следующем раунде победитель матча сыграет с Миомиром Кецмановичем (№52 ATP) или Таллоном Грикспором (№27 ATP).
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