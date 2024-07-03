Мален стал автором третьего гола «джокеров» на Euro
Дубль нидерландца стал самым поздним на стадии плей-офф
25-летний форвард сборной Нидерландов Дониэлл Мален стал автором первого дубля на Euro-2024, а также третьего дуплета «джокеров» в финальных турнирах чемпионатов Европы. Ранее после выхода на замену два мяча забивали немец Оливер Бирхофф в финале ЧЕ-1996 в ворота Чехии и серб Саво Милошевич в поединке группового раунда со Словенией на ЧЕ-2000.
Между тем дубль Малена, который взялся за дело на 83-й минуте оказался самым поздним в истории Euro на стадии плей-офф в основное время матча. Прежний рекорд 24-летней давности, принадлежавший соотечественнику Марку Овермарсу, Дониэлл превзошел на 5 минут.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние дубли в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Дата
|
Стадия
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
Минуты
|
20.06.1964
|
за 3-е
|
Деже НОВАК
|
Венгрия
|
Дания
|
3:1
|
107’, 110’
|
13.06.2004
|
ГТ
|
Зинедин ЗИДАН
|
Франция
|
Англия
|
2:1
|
90+1’, 90+3’
|
15.06.2021
|
ГТ
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
Венгрия
|
3:0
|
87’ 90+2’
|
15.06.2008
|
ГТ
|
НИХАТ Кахведжи
|
Турция
|
Чехия
|
3:2
|
87’, 89’
|
02.07.2024
|
1/8
|
Дониэлл МАЛЕН
|
Нидерланды
|
Румыния
|
3:0
|
83’, 90+3’
|
24.06.2000
|
1/4
|
Марк ОВЕРМАРС
|
Нидерланды
|
Сербия и Черн.
|
6:1
|
78’, 90’
|
16.06.1996
|
ГТ
|
Юрген КЛИНСМАНН
|
Германия
|
Россия
|
3:0
|
77’, 90’
|
06.07.1960
|
1/2
|
Дражен ЕРКОВИЧ
|
Югославия
|
Франция
|
5:4
|
77’, 78’
|
21.06.2004
|
ГТ
|
Тьерри АНРИ
|
Франция
|
Швейцария
|
3:1
|
76’, 84’
|
23.06.1984
|
1/2
|
ЖОРДАУ
|
Португалия
|
Франция
|
2:3
|
74’, 98’
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