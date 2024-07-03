Мален стал автором третьего гола «джокеров» на Euro

25-летний форвард сборной Нидерландов Дониэлл Мален стал автором первого дубля на Euro-2024, а также третьего дуплета «джокеров» в финальных турнирах чемпионатов Европы. Ранее после выхода на замену два мяча забивали немец Оливер Бирхофф в финале ЧЕ-1996 в ворота Чехии и серб Саво Милошевич в поединке группового раунда со Словенией на ЧЕ-2000.

Между тем дубль Малена, который взялся за дело на 83-й минуте оказался самым поздним в истории Euro на стадии плей-офф в основное время матча. Прежний рекорд 24-летней давности, принадлежавший соотечественнику Марку Овермарсу, Дониэлл превзошел на 5 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние дубли в финальных турнирах чемпионатов Европы