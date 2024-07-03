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Чемпионат Европы
03 июля 2024, 17:14 |
105
0

Мален стал автором третьего гола «джокеров» на Euro

Дубль нидерландца стал самым поздним на стадии плей-офф

03 июля 2024, 17:14 |
105
0
Мален стал автором третьего гола «джокеров» на Euro
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний форвард сборной Нидерландов Дониэлл Мален стал автором первого дубля на Euro-2024, а также третьего дуплета «джокеров» в финальных турнирах чемпионатов Европы. Ранее после выхода на замену два мяча забивали немец Оливер Бирхофф в финале ЧЕ-1996 в ворота Чехии и серб Саво Милошевич в поединке группового раунда со Словенией на ЧЕ-2000.

Между тем дубль Малена, который взялся за дело на 83-й минуте оказался самым поздним в истории Euro на стадии плей-офф в основное время матча. Прежний рекорд 24-летней давности, принадлежавший соотечественнику Марку Овермарсу, Дониэлл превзошел на 5 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние дубли в финальных турнирах чемпионатов Европы

Дата

Стадия

Игрок

Сборная

Соперник

Счет

Минуты

20.06.1964

за 3-е

Деже НОВАК

Венгрия

Дания

3:1

107’, 110’

13.06.2004

ГТ

Зинедин ЗИДАН

Франция

Англия

2:1

90+1’, 90+3’

15.06.2021

ГТ

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

Венгрия

3:0

87’ 90+2’

15.06.2008

ГТ

НИХАТ Кахведжи

Турция

Чехия

3:2

87’, 89’

02.07.2024

1/8

Дониэлл МАЛЕН

Нидерланды

Румыния

3:0

83’, 90+3’

24.06.2000

1/4

Марк ОВЕРМАРС

Нидерланды

Сербия и Черн.

6:1

78’, 90’

16.06.1996

ГТ

Юрген КЛИНСМАНН

Германия

Россия

3:0

77’, 90’

06.07.1960

1/2

Дражен ЕРКОВИЧ

Югославия

Франция

5:4

77’, 78’

21.06.2004

ГТ

Тьерри АНРИ

Франция

Швейцария

3:1

76’, 84’

23.06.1984

1/2

ЖОРДАУ

Португалия

Франция

2:3

74’, 98’

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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