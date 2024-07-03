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Италия
03 июля 2024, 17:12 |
196
0

Ювентус продаст защитника, с которым недавно продлил контракт

Даниэле Ругани покинет Турин нынешним летом

03 июля 2024, 17:12 |
196
0
Ювентус продаст защитника, с которым недавно продлил контракт
ФК Ювентус. Даниеле Ругани

Центральный защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани нынешним летом покинет клуба, несмотря на то, что лишь в конце мая продлил контракт до лета 2026 года. Об этом сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла.

По его информации, на руках у Ругани есть предложение от «Аль-Шабаба» из Саудовской Аравии, которые дает защитнику зарплату в размере 5-6 миллионов евро в год. Однако пока что не известно, готов ли 29-летний итальянец отправиться в Саудовскую Аравию.

Также у Ругани есть варианты с «Дженоа» и «Аяксом». При этом нидерландский клуб готов платить защитнику зарплату в размере лишь 1 миллиона евро в год.

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Даниэле Ругани Ювентус Дженоа Аякс Аль-Шабаб
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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