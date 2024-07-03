Ювентус продаст защитника, с которым недавно продлил контракт

Центральный защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани нынешним летом покинет клуба, несмотря на то, что лишь в конце мая продлил контракт до лета 2026 года. Об этом сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла.

По его информации, на руках у Ругани есть предложение от «Аль-Шабаба» из Саудовской Аравии, которые дает защитнику зарплату в размере 5-6 миллионов евро в год. Однако пока что не известно, готов ли 29-летний итальянец отправиться в Саудовскую Аравию.

Также у Ругани есть варианты с «Дженоа» и «Аяксом». При этом нидерландский клуб готов платить защитнику зарплату в размере лишь 1 миллиона евро в год.