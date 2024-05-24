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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракты с двумя защитниками
Италия
24 мая 2024, 19:47 |
129
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракты с двумя защитниками

Даниэле Ругани и Андреа Камбьязо останутся в клубе

24 мая 2024, 19:47 |
129
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракты с двумя защитниками
ФК Ювентус

Туринский «Ювентус» официально сообщил о продлении контрактов с двумя итальянскими защитниками команды – центрбеком Даниэле Ругани и фланговым защитником Андреа Камбьязо.

Новое соглашение с 29-летним Ругани рассчитано до лета 2026 года. Он выступает за клуб с 2015 года.

24-летний Камбьязо проводит свой первый сезон в составе «Ювентуса». Новое соглашение с ним рассчитано до лета 2029 года. Вчера Камбьязо вошел в расширенную заявку сборной Италии на Евро-2024.


ФК Ювентус. Даниэле Ругани

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Ювентус продление контракта Даниэле Ругани Андреа Камбьязо
Олег Дидух Источник: ФК Ювентус
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