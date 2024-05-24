ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракты с двумя защитниками
Даниэле Ругани и Андреа Камбьязо останутся в клубе
Туринский «Ювентус» официально сообщил о продлении контрактов с двумя итальянскими защитниками команды – центрбеком Даниэле Ругани и фланговым защитником Андреа Камбьязо.
Новое соглашение с 29-летним Ругани рассчитано до лета 2026 года. Он выступает за клуб с 2015 года.
24-летний Камбьязо проводит свой первый сезон в составе «Ювентуса». Новое соглашение с ним рассчитано до лета 2029 года. Вчера Камбьязо вошел в расширенную заявку сборной Италии на Евро-2024.
ФК Ювентус. Даниэле Ругани
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ангелина в трех сетах разобралась с Маркетой Вондроушовой
Очередное скандальное заявление от футболиста, который когда-то вызывал уважение у украинских фанов