Гаэль Монфис – Стэн Вавринка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на Уимблдоне
3 июля французский теннисист Гаэль Монфис (№33 ATP) продолжит выступления на Уимблдоне.
В матче второго раунда муж Элины Свитолиной сразится со Стэном Вавринкой из Швейцарии (№95 ATP). Встреча состоится четвертым запуском на корте №2 после матча Паолини – Миннен. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.
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Это будет 7-я встреча теннисистов, счет равный.
В следующем раунде победитель матча сыграет с Григором Димитровым (№10 ATP) или Шаном Цзюньченом (№91 ATP).
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