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  4. Гаэль Монфис – Стэн Вавринка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
03 июля 2024, 16:28 |
87
0

Гаэль Монфис – Стэн Вавринка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на Уимблдоне

03 июля 2024, 16:28 |
87
0
Гаэль Монфис – Стэн Вавринка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

3 июля французский теннисист Гаэль Монфис (№33 ATP) продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче второго раунда муж Элины Свитолиной сразится со Стэном Вавринкой из Швейцарии (№95 ATP). Встреча состоится четвертым запуском на корте №2 после матча Паолини – Миннен. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 7-я встреча теннисистов, счет равный.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Григором Димитровым (№10 ATP) или Шаном Цзюньченом (№91 ATP).

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Гаэль Монфис смотреть онлайн Уимблдон-2024 Стэн Вавринка
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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