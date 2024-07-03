Гаэль Монфис – Стэн Вавринка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 июля французский теннисист Гаэль Монфис (№33 ATP) продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче второго раунда муж Элины Свитолиной сразится со Стэном Вавринкой из Швейцарии (№95 ATP). Встреча состоится четвертым запуском на корте №2 после матча Паолини – Миннен. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.

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Это будет 7-я встреча теннисистов, счет равный.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Григором Димитровым (№10 ATP) или Шаном Цзюньченом (№91 ATP).

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