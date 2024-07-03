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Чемпионат Европы
03 июля 2024, 16:12 | Обновлено 03 июля 2024, 17:21
348
0

Демирал стал автором самого быстрого гола Евро на стадии плей-офф

Счет в матче с Австрией турецкий защитник открыл на 57-й секунде

03 июля 2024, 16:12 | Обновлено 03 июля 2024, 17:21
348
0
Демирал стал автором самого быстрого гола Евро на стадии плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine. Мерих Демирал

26-летний защитник сборной Турции Мерих Демирал стал автором самого быстрого гола на стадии плей-офф в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Счет в матче с Австрией (2:1) он открыл уже на 57-й секунде. Прежний рекорд, установленный поляком Робертом Левандовски на ЧЕ-2016, Мерих превзошел на 43 секунды.

К слову, четыре из шести самых быстрых голов в истории Euro были забиты на нынешнем турнире. Ранее на групповой стадии 23 секунды от начала игры понадобилось на взятие ворот соперников албанцу Недиму Байрами, 1 минуту 15 секунд – бельгийцу Юри Тилемансу и 1 минуту 33 секунды грузину Хвиче Кварацхелии.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые голы в финальных турнирах чемпионатов Европы

Время

Игрок

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Счет

0’23’’

Недим БАЙРАМИ

Албания

15.06.2024

ГТ

Италия

1:2

0’57’’

МЕРИХ Демирал

Турция

02.07.2024

1/8

Австрия

2:1

1’07’’

Дмитрий КИРИЧЕНКО

россия

20.06.2004

ГТ

Греция

2:1

1’15’’

Юри ТИЛЕМАНС

Бельгия

22.06.2004

ГТ

Румыния

2:0

1’21’’

Эмиль ФОРСБЕРГ

Швеция

23.06.2021

ГТ

Польша

3:2

1’33’’

Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ

Грузия

26.06.2024

ГТ

Португалия

2:0

1’39’’

Юссуф ПОУЛЬСЕН

Дания

16.06.2021

ГТ

Бельгия

1:2

1’40’’

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Польша

30.06.2016

1/4

Португалия

1:1, п. 3:5

1’58’’

Люк ШОУ

Англия

11.07.2021

Финал

Италия

1:1, п. 2:3

2’00’’

Роберт БРЭЙДИ

Ирландия

26.06.2016

1/8

Франция

1:2

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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