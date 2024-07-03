Демирал стал автором самого быстрого гола Евро на стадии плей-офф

26-летний защитник сборной Турции Мерих Демирал стал автором самого быстрого гола на стадии плей-офф в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Счет в матче с Австрией (2:1) он открыл уже на 57-й секунде. Прежний рекорд, установленный поляком Робертом Левандовски на ЧЕ-2016, Мерих превзошел на 43 секунды.

К слову, четыре из шести самых быстрых голов в истории Euro были забиты на нынешнем турнире. Ранее на групповой стадии 23 секунды от начала игры понадобилось на взятие ворот соперников албанцу Недиму Байрами, 1 минуту 15 секунд – бельгийцу Юри Тилемансу и 1 минуту 33 секунды грузину Хвиче Кварацхелии.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые голы в финальных турнирах чемпионатов Европы