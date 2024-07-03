Демирал стал автором самого быстрого гола Евро на стадии плей-офф
Счет в матче с Австрией турецкий защитник открыл на 57-й секунде
26-летний защитник сборной Турции Мерих Демирал стал автором самого быстрого гола на стадии плей-офф в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Счет в матче с Австрией (2:1) он открыл уже на 57-й секунде. Прежний рекорд, установленный поляком Робертом Левандовски на ЧЕ-2016, Мерих превзошел на 43 секунды.
К слову, четыре из шести самых быстрых голов в истории Euro были забиты на нынешнем турнире. Ранее на групповой стадии 23 секунды от начала игры понадобилось на взятие ворот соперников албанцу Недиму Байрами, 1 минуту 15 секунд – бельгийцу Юри Тилемансу и 1 минуту 33 секунды грузину Хвиче Кварацхелии.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые быстрые голы в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Время
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
0’23’’
|
Недим БАЙРАМИ
|
Албания
|
15.06.2024
|
ГТ
|
Италия
|
1:2
|
0’57’’
|
МЕРИХ Демирал
|
Турция
|
02.07.2024
|
1/8
|
Австрия
|
2:1
|
1’07’’
|
Дмитрий КИРИЧЕНКО
|
россия
|
20.06.2004
|
ГТ
|
Греция
|
2:1
|
1’15’’
|
Юри ТИЛЕМАНС
|
Бельгия
|
22.06.2004
|
ГТ
|
Румыния
|
2:0
|
1’21’’
|
Эмиль ФОРСБЕРГ
|
Швеция
|
23.06.2021
|
ГТ
|
Польша
|
3:2
|
1’33’’
|
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ
|
Грузия
|
26.06.2024
|
ГТ
|
Португалия
|
2:0
|
1’39’’
|
Юссуф ПОУЛЬСЕН
|
Дания
|
16.06.2021
|
ГТ
|
Бельгия
|
1:2
|
1’40’’
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
Польша
|
30.06.2016
|
1/4
|
Португалия
|
1:1, п. 3:5
|
1’58’’
|
Люк ШОУ
|
Англия
|
11.07.2021
|
Финал
|
Италия
|
1:1, п. 2:3
|
2’00’’
|
Роберт БРЭЙДИ
|
Ирландия
|
26.06.2016
|
1/8
|
Франция
|
1:2
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