Вондроушова прокомментировала неожиданный проигрыш в первом круге Уимблдона
Маркета чувствовала слишком большой груз ответственности
Действующая чемпионка Уимблдонского турнира Маркета Вондроушова прокомментировала поражение на старте Уимблдона от Джессики Бузас Манейро из Испании – 4:6, 2:6.
«Даже если ты не хочешь думать о защите титула, здесь ты думаешь об этом постоянно. Потому что я вижу здесь плакаты и все остальное. Мое имя повсюду. Это было удивительное чувство – снова выйти на центральный корт. Матч был очень тяжелым. Это смешанные чувства. Мне нравится быть здесь. Я бы хотела остаться здесь подольше. Я выиграла в прошлом году, и это было потрясающе. Но сегодня было очень тяжело», – сказала чешка.
Вондроушова стартовала в основе Уимблдона шесть раз: четыре раза проиграла в первом раунде, один раз – во втором, а один раз взяла титул.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валентин Рубчинский продолжит карьеру в Киеве
Ангелина уступила Элине Аванесян в 1/64 финала мейджора