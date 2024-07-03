Вондроушова прокомментировала неожиданный проигрыш в первом круге Уимблдона

Действующая чемпионка Уимблдонского турнира Маркета Вондроушова прокомментировала поражение на старте Уимблдона от Джессики Бузас Манейро из Испании – 4:6, 2:6.

«Даже если ты не хочешь думать о защите титула, здесь ты думаешь об этом постоянно. Потому что я вижу здесь плакаты и все остальное. Мое имя повсюду. Это было удивительное чувство – снова выйти на центральный корт. Матч был очень тяжелым. Это смешанные чувства. Мне нравится быть здесь. Я бы хотела остаться здесь подольше. Я выиграла в прошлом году, и это было потрясающе. Но сегодня было очень тяжело», – сказала чешка.

Вондроушова стартовала в основе Уимблдона шесть раз: четыре раза проиграла в первом раунде, один раз – во втором, а один раз взяла титул.