Одноклубник Крооса: «Надеюсь, Тони завершит карьеру в пятницу»

Форвард сборной Испании Хоселу признался, что надеется на то, что пятничный матч 1/4 финала Евро-2024 против Германии станет последним в карьере его одноклубника, Тони Крооса:

«Мы надеемся, это будет его последняя игра. Но этот матч будет особенным не из-за него, а из-за того, что это четвертьфинал против великой команды. Мы надеемся, что Тони завершит карьеру в пятницу.

Он мой друг. Я много с ним общался, он дал мне много советов. Он – ключевой игрок для сборной Германии и был таким для «Реала». Нам нужно быть осторожными с ним в пятницу».

Напомним, Евро-2024 – прощальный турнир в карьере Крооса. Хоселу недавно перешел в «Аль-Гарафу».