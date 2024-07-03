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Чемпионат Европы
03 июля 2024, 15:29 | Обновлено 03 июля 2024, 15:30
722
0

Одноклубник Крооса: «Надеюсь, Тони завершит карьеру в пятницу»

Хоселу – о матче между Испанией и Германией

03 июля 2024, 15:29 | Обновлено 03 июля 2024, 15:30
722
0
Одноклубник Крооса: «Надеюсь, Тони завершит карьеру в пятницу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоселу

Форвард сборной Испании Хоселу признался, что надеется на то, что пятничный матч 1/4 финала Евро-2024 против Германии станет последним в карьере его одноклубника, Тони Крооса:

«Мы надеемся, это будет его последняя игра. Но этот матч будет особенным не из-за него, а из-за того, что это четвертьфинал против великой команды. Мы надеемся, что Тони завершит карьеру в пятницу.

Он мой друг. Я много с ним общался, он дал мне много советов. Он – ключевой игрок для сборной Германии и был таким для «Реала». Нам нужно быть осторожными с ним в пятницу».

Напомним, Евро-2024 – прощальный турнир в карьере Крооса. Хоселу недавно перешел в «Аль-Гарафу».

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Олег Дидух Источник
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