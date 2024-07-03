Ливерпуль не отпустил ключевого игрока на Олимпиаду

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и японский полузащитник Ватару Эндо не будут участвовать в Олимпийских Играх 2024.

Египет и Япония обсуждали возможность включения их в число трех игроков старшего возраста в каждую сборную на турнир среди команд до 23 лет, который пройдет в Париже с 24 июля по 10 августа.

Однако, поскольку Олимпиада не является соревнованием, санкционированным ФИФА , у клубов нет обязательства отпускать игроков, из-за чего «мерсисайдцы» решили оставить игроков в расположении клуба.

Это означает, что Салах и Эндо, как ожидается, примут участие в предсезонном турне клуба по Америке в конце этого месяца.

Соперниками Египта на Играх в Париже будут Узбекистан, Испания и Доминиканская Республика. Япония сыграет с Парагваем, Мали и Израилем. Мужской футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.