Волчий салют. УЕФА расследует действия игрока сборной Турции

УЕФА расследует действия защитника сборной Турции Мериха Демирала, который после второго гола в ворота Австрии в матче 1/8 финала Евро-2024 показал «ультранационалистический» жест Волчий салют.

Жест связан с ультраправой группировкой Серые волки и запрещен в ряде стран Европы, включая Австрию и Францию.

Демирал заявил, что хотел просто отпраздновать гол и не стремился никого обидеть. Однако игрок подчеркнул, что гордится быть турком.

Команда выиграла со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал, где сыграет против Нидерландов.