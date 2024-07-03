Волчий салют. УЕФА расследует действия игрока сборной Турции
Демирал может получить наказание
УЕФА расследует действия защитника сборной Турции Мериха Демирала, который после второго гола в ворота Австрии в матче 1/8 финала Евро-2024 показал «ультранационалистический» жест Волчий салют.
Жест связан с ультраправой группировкой Серые волки и запрещен в ряде стран Европы, включая Австрию и Францию.
Демирал заявил, что хотел просто отпраздновать гол и не стремился никого обидеть. Однако игрок подчеркнул, что гордится быть турком.
Команда выиграла со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал, где сыграет против Нидерландов.
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