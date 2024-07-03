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  4. Волчий салют. УЕФА расследует действия игрока сборной Турции
Чемпионат Европы
03 июля 2024, 13:29 |
2605
3

Волчий салют. УЕФА расследует действия игрока сборной Турции

Демирал может получить наказание

03 июля 2024, 13:29 |
2605
3
Волчий салют. УЕФА расследует действия игрока сборной Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА расследует действия защитника сборной Турции Мериха Демирала, который после второго гола в ворота Австрии в матче 1/8 финала Евро-2024 показал «ультранационалистический» жест Волчий салют.

Жест связан с ультраправой группировкой Серые волки и запрещен в ряде стран Европы, включая Австрию и Францию.

Демирал заявил, что хотел просто отпраздновать гол и не стремился никого обидеть. Однако игрок подчеркнул, что гордится быть турком.

Команда выиграла со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал, где сыграет против Нидерландов.

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Мерих Демирал сборная Турции по футболу УЕФА Евро-2024 Австрия - Турция
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Southeast*
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0
pol-55
Знову тупа відмазка,як у Джуда.
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-1
zelc006
Відрубати йому оті тикали! Терорист клятий!
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-2
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