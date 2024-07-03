Источник: Динамо и дальше не рассчитывает на молодого защитника
Яцыка не будет в рядах киевской команды на старте нового сезона
Защитник Александр Яцык предстоящий сезон-2024/2025 начнет не в киевском «Динамо», с которым имеет контракт, а в аренде.
Как утверждает источник, 21-летний игрок первую часть нового сезона должен будет провести в луганской «Заре». В ее составе Яцык, напомним, играл в предыдущем сезоне также на правах аренды.
В предыдущем сезоне-2023/2024 Александр Яцык отыграл за «Зарю» во всех турнирах в 26 матчах, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
Ранее сообщалось, что «Динамо» в спарринге разгромило «Ингулец».
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