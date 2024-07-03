Аргентинцы рулят. На Кубке Америки установлен уникальный рекорд
Тренеры из Аргентины вошли в историю
На Кубке Америки 2024 завершилась групповая стадия розыгрыша.
Победителями квартетов стали сборные Аргентины, Венесуэлы, Уругвая и Колумбии.
Впервые в истории турнира наставники команд, которые стали лучшими по итогам предварительного этапа, оказались одной национальности – они все из Аргентины.
Как известно, команду Аргентины возглавляет Лионель Скалони, сборной Венесуэлы руководит Фернандо Бастиста, командой Уругвая – Марсело Бьелса, а сборной Колумбии – Нестор Лоренцо.
Напомним, ранее сообщалось, что звезда «Реала» не поможет Бразилии в 1/4 финала Кубка Америки.
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