Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аргентинцы рулят. На Кубке Америки установлен уникальный рекорд
Кубок Америки
03 июля 2024, 08:46 |
894
0

Аргентинцы рулят. На Кубке Америки установлен уникальный рекорд

Тренеры из Аргентины вошли в историю

03 июля 2024, 08:46 |
894
0
Аргентинцы рулят. На Кубке Америки установлен уникальный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони

На Кубке Америки 2024 завершилась групповая стадия розыгрыша.

Победителями квартетов стали сборные Аргентины, Венесуэлы, Уругвая и Колумбии.

Впервые в истории турнира наставники команд, которые стали лучшими по итогам предварительного этапа, оказались одной национальности – они все из Аргентины.

Как известно, команду Аргентины возглавляет Лионель Скалони, сборной Венесуэлы руководит Фернандо Бастиста, командой Уругвая – Марсело Бьелса, а сборной Колумбии – Нестор Лоренцо.

Напомним, ранее сообщалось, что звезда «Реала» не поможет Бразилии в 1/4 финала Кубка Америки.

По теме:
Звезда Реала не поможет Бразилии в 1/4 финала Кубка Америки. Что случилось?
Кубок Америки. Бразилия не сумела обыграть Колумбию. Пары 1/4 финала
Бразилия – Колумбия. Копа Америка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Копа Америка сборная Аргентины по футболу Лионель Скалони сборная Венесуэлы по футболу сборная Уругвая по футболу сборная Колумбии по футболу Марсело Бьелса
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уоррен оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Бокс | 02 июля 2024, 12:43 2
Уоррен оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Уоррен оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем

Реванш между боксерами состоится 21 декабря 2024 года

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 03 июля 2024, 07:29 22
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля

Продолжит ли работу Пушич? Палкин рассказал о будущем коуча Шахтера
Футбол | 03.07.2024, 02:41
Продолжит ли работу Пушич? Палкин рассказал о будущем коуча Шахтера
Продолжит ли работу Пушич? Палкин рассказал о будущем коуча Шахтера
Колумбия не проигрывает уже 25 матчей подряд – 2.5 года! Дальше – Бразилия
Футбол | 03.07.2024, 01:24
Колумбия не проигрывает уже 25 матчей подряд – 2.5 года! Дальше – Бразилия
Колумбия не проигрывает уже 25 матчей подряд – 2.5 года! Дальше – Бразилия
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
Футбол | 03.07.2024, 06:23
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн
Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн
02.07.2024, 18:42 10
Футбол
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
01.07.2024, 16:11 9
Футбол
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
01.07.2024, 20:37 1
Футбол
Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко
Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко
02.07.2024, 07:05 5
Бокс
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
02.07.2024, 01:55
Футбол
МАМАРДАШВИЛИ: «Я поеду туда только в том случае, если буду играть»
МАМАРДАШВИЛИ: «Я поеду туда только в том случае, если буду играть»
01.07.2024, 14:52 3
Футбол
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
01.07.2024, 14:20 29
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем