ЙОРДАНЕСКУ: «Наша красивая история завершилась, но верим в будущее»

Вечером 2 июля состоялись заключительные матчи 1/8 финала Евро-2024 и определена последняя четвертьфинальная пара.

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В матче 1/8 финала Нидерланды разгромили Румынию (3:0) и в четвертьфинале сыграют против Турции.

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску

«Сегодня для нас завершилась сказочная история, начавшаяся два года назад. Команда на славу постаралась, но осадок получается грустным. Мы хотели большего и отдали все силы. Спасибо вам, парни. Спасибо вам, румыны, которые поддерживали нас здесь, в Германии, и по всему миру.

Румыны должны верить в себя. Тогда им удаются фантастические свершения. Они должны развиваться и взращивать новые поколения футболистов. Футболисты нынешней сборной должны выступать в качестве ролевых моделей. Та связь, которая сейчас установилась между народом страны и национальной сборной, – это может быть для нас новым началом.

Мы старались удивить Нидерланды и, думаю, отлично справлялись до 20-й минуты. Мы хотели сбить их давление, разорвать их футбольные связки, разбить их построения. Мы действовали энергично и создали первый опасный момент в матче. Но у них классная команда, и она отбросила нас назад, забив гол. Все три гола стали следствием индивидуальных действий их футболистов. Игроки из топ-клубов умеют решать моменты.

Думаю, нам надо взглянуть на всю картину шире. Мы заняли первое место в группе. Да, сегодня наша красивая история завершилась, но мы покидаем турнир с горящими глазами и верой в будущее. Я хочу поздравить своих футболистов. Они сделали большое дело».

Защитник сборной Румынии Раду Дрэгушин:

«Мне жаль, что приходится отправляться домой. Мы хотели продолжить выступление на турнире и еще раз осчастливить наших болельщиков. У нидерландцев есть шансы на победу на Евро-2024. Так что можем гордиться, что дали им бой».

Полузащитник сборной Румынии Рэзван Марин:

«Мы разочарованы. Мы так хотели сыграть в четвертьфинале, но это оказалось невозможным. Первые 20 минут сложились для нас хорошо, но первый пропущенный гол и травма Могоша перевернули все с ног на голову».