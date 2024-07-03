Продолжается летний сбор «Шахтера» в словенском Брдо. На этой неделе, с понедельника по пятницу, у команды запланированы ежедневные тренировки.

2 июля подопечные Марино Пушича отработали 2 полных сессии. Утреннее занятие началось с посещения тренажерного зала, где игроки получили нагрузку на разные группы мышц. Далее команда переместилась на поле и выполнила разминку, упражнения на удержание мяча, а также работу над тактическими элементами, в частности, прессингом. В общей сложности тренировка длилась почти полтора часа.

После обеда и короткого отдыха в гостинице оранжево-черные вернулись на футбольный газон и снова работали над игровыми аспектами: держанием под прессингом и отбором мяча, тактикой. Занятие было не столь длительным (около 60 минут), но максимально интенсивным.

В среду «горняки» продолжат готовиться ко второму спаррингу собрания. На 6 июля запланирован контрольный матч Шахтера с хорватским Хайдуком. Игра начнется в 19:30 по киевскому времени.

ВИДЕО. Тренировка Шахтера в Словении. Удержание мяча и прессинг