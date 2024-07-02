1 июля донецкий «Шахтер» провел одну тренировку на летних сборах в Словении.

29 июня «Шахтер» провел в Любляне контрольный матч с боснийской командой «Сараево» (4:1)

В первом спарринге наставник оранжево-черных Марино Пушич изучал разнообразные сочетания игроков на поле.

В воскресенье, 30 июня, у подопечных Марино Пушича был выходной, после чего команда продолжает подготовку к сезону.

Следующий спарринг команда горняков проведет 6 июля с хорватским «Хайдуком».

ВИДЕО. Шахтер начал новую тренировочную неделю на сборах в Словении