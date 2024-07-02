ВИДЕО. Шахтер начал новую тренировочную неделю на сборах в Словении
Горняки выиграли первый спарринг у боснийского клуба Сараево
1 июля донецкий «Шахтер» провел одну тренировку на летних сборах в Словении.
29 июня «Шахтер» провел в Любляне контрольный матч с боснийской командой «Сараево» (4:1)
В первом спарринге наставник оранжево-черных Марино Пушич изучал разнообразные сочетания игроков на поле.
В воскресенье, 30 июня, у подопечных Марино Пушича был выходной, после чего команда продолжает подготовку к сезону.
Следующий спарринг команда горняков проведет 6 июля с хорватским «Хайдуком».
ВИДЕО. Шахтер начал новую тренировочную неделю на сборах в Словении
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