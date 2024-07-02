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Украина. Премьер лига
02 июля 2024, 11:57 | Обновлено 02 июля 2024, 12:08
94
0

ВИДЕО. Шахтер начал новую тренировочную неделю на сборах в Словении

Горняки выиграли первый спарринг у боснийского клуба Сараево

02 июля 2024, 11:57 | Обновлено 02 июля 2024, 12:08
94
0
ВИДЕО. Шахтер начал новую тренировочную неделю на сборах в Словении
ФК Шахтер

1 июля донецкий «Шахтер» провел одну тренировку на летних сборах в Словении.

29 июня «Шахтер» провел в Любляне контрольный матч с боснийской командой «Сараево» (4:1)

В первом спарринге наставник оранжево-черных Марино Пушич изучал разнообразные сочетания игроков на поле.

В воскресенье, 30 июня, у подопечных Марино Пушича был выходной, после чего команда продолжает подготовку к сезону.

Следующий спарринг команда горняков проведет 6 июля с хорватским «Хайдуком».

ВИДЕО. Шахтер начал новую тренировочную неделю на сборах в Словении

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Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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