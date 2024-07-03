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Чемпионат Европы
03 июля 2024, 04:17 | Обновлено 03 июля 2024, 04:50
75
0

МОНТЕЛЛА: «Наша команда демонстрировала бойцовский дух до последней минуты»

Главный тренер сборной Турции прокомментировал победу над Австрией

03 июля 2024, 04:17 | Обновлено 03 июля 2024, 04:50
75
0
МОНТЕЛЛА: «Наша команда демонстрировала бойцовский дух до последней минуты»
УЕФА. Винченцо Монтелла

Вечером 2 июля состоялись заключительные матчи 1/8 финала Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Турция взяла верх над Австрией (2:1) и вышла в 1/4 финала, где сыграет с Нидерландами.

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла:

«Наша команда демонстрировала бойцовский дух до последней минуты. В первых матчах группового этапа с этим изредка возникали проблемы, но мы вернули себе характер. Мы повторили количество побед на Евро2008. Это очень важное достижение.

Наш следующий соперник – сборная Нидерландов, команда, которая бьется как львы. Мы соберем психологические и физические силы и продолжим наш путь».

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Николай Степанюк Источник: УЕФА
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