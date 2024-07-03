Вечером 2 июля состоялись заключительные матчи 1/8 финала Евро-2024.

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Турция взяла верх над Австрией (2:1) и вышла в 1/4 финала, где сыграет с Нидерландами.

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла:

«Наша команда демонстрировала бойцовский дух до последней минуты. В первых матчах группового этапа с этим изредка возникали проблемы, но мы вернули себе характер. Мы повторили количество побед на Евро2008. Это очень важное достижение.

Наш следующий соперник – сборная Нидерландов, команда, которая бьется как львы. Мы соберем психологические и физические силы и продолжим наш путь».