Источник: Карпаты близки к подписанию футболиста Днепра-1

Львовские «Карпаты» близки к возвращению правого защитника Дениса Мирошниченко, который находится на контракте у клуба Днепр-1.

Ранее основным кандидатом на 29-летнего латераля был «Металлист 1925». Однако универсальный фланговый защитник стремится остаться в УПЛ.

Пока клубы и игрок находятся на достаточно продвинутой стадии переговоров.

Контракт Мирошниченко с «Днепром-1» истекает летом 2025 года, однако команда из Днепра может сняться с чемпионата в ближайшее время.

Денис Мирошниченко провел в «Карпатах» 6 лет, за которые сыграл 136 матчей и забил 4 гола. За сезон 2023/24 в «Днепре-1» сыграл 29 поединков и забил 1 гол, если учитывать все турниры.