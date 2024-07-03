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Украина. Премьер лига
03 июля 2024, 02:55 | Обновлено 03 июля 2024, 03:23
56
0

Источник: Карпаты близки к подписанию футболиста Днепра-1

Защитник Денис Мирошниченко может вернуться в львовский клуб

03 июля 2024, 02:55 | Обновлено 03 июля 2024, 03:23
56
0
Источник: Карпаты близки к подписанию футболиста Днепра-1
СК Днепр-1. Денис Мирошниченко

Львовские «Карпаты» близки к возвращению правого защитника Дениса Мирошниченко, который находится на контракте у клуба Днепр-1.

Ранее основным кандидатом на 29-летнего латераля был «Металлист 1925». Однако универсальный фланговый защитник стремится остаться в УПЛ.

Пока клубы и игрок находятся на достаточно продвинутой стадии переговоров.

Контракт Мирошниченко с «Днепром-1» истекает летом 2025 года, однако команда из Днепра может сняться с чемпионата в ближайшее время.

Денис Мирошниченко провел в «Карпатах» 6 лет, за которые сыграл 136 матчей и забил 4 гола. За сезон 2023/24 в «Днепре-1» сыграл 29 поединков и забил 1 гол, если учитывать все турниры.

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Днепр-1 Карпаты Львов Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Денис Мирошниченко ТаТоТаке Металлист 1925
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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