Источник: защитник Днепра-1 продолжит карьеру в Первой лиге
Денис Мирошниченко станет игроком «Металлиста 1925»
Защитник «Днепра-1» Денис Мирошниченко находится в шаге от перехода в харьковский «Металлист 1925», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, трансфер 29-летнего футболиста, чей контракт с днепрянами действует до завершения сезона 2024/25, должен состояться в ближайшее время.
В этой кампании Денис Мирошниченко провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что президент «Металлиста 1925» Владимир Носов запланировал строительство новой тренировочной базы в Счастливом.
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