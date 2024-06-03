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  4. Источник: защитник Днепра-1 продолжит карьеру в Первой лиге
Украина. Премьер лига
03 июня 2024, 16:11 |
405
0

Источник: защитник Днепра-1 продолжит карьеру в Первой лиге

Денис Мирошниченко станет игроком «Металлиста 1925»

03 июня 2024, 16:11 |
405
0
Источник: защитник Днепра-1 продолжит карьеру в Первой лиге
СК Днепр-1. Денис Мирошниченко

Защитник «Днепра-1» Денис Мирошниченко находится в шаге от перехода в харьковский «Металлист 1925», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, трансфер 29-летнего футболиста, чей контракт с днепрянами действует до завершения сезона 2024/25, должен состояться в ближайшее время.

В этой кампании Денис Мирошниченко провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что президент «Металлиста 1925» Владимир Носов запланировал строительство новой тренировочной базы в Счастливом.

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Денис Мирошниченко Днепр-1 Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины Игорь Бурбас
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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