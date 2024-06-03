Источник: защитник Днепра-1 продолжит карьеру в Первой лиге

Защитник «Днепра-1» Денис Мирошниченко находится в шаге от перехода в харьковский «Металлист 1925», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, трансфер 29-летнего футболиста, чей контракт с днепрянами действует до завершения сезона 2024/25, должен состояться в ближайшее время.

В этой кампании Денис Мирошниченко провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что президент «Металлиста 1925» Владимир Носов запланировал строительство новой тренировочной базы в Счастливом.