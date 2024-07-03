Продолжит ли работу Пушич? Палкин рассказал о будущем коуча Шахтера

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин высказался по поводу будущего главного тренера «горняков» Марино Пушича.

«Продолжит ли работать Пушич? У него есть еще два года контракта, так что он останется и продолжит свою работу».

Марино Пушич привел донецкую команду к победе в чемпионате и Кубке Украины в сезоне 2023/24.

Ранее сообщалось, что Пушич мог возглавить нидерландскую команду «Фейеноорд» вместо Арне Слота, но нидерландский клуб назначил коуча Бриана Приске.

Палкин рассказал, что Шахтер будет проводить свои номинально домашние еврокубковые матчи немецком Гельзенкирхене.