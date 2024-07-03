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Украина. Премьер лига
03 июля 2024, 02:41 | Обновлено 03 июля 2024, 03:05
69
0

Продолжит ли работу Пушич? Палкин рассказал о будущем коуча Шахтера

Наставник горняков имеет контракт с клубом еще на два года

03 июля 2024, 02:41 | Обновлено 03 июля 2024, 03:05
69
0
Продолжит ли работу Пушич? Палкин рассказал о будущем коуча Шахтера
ФК Шахтер. Марино Пушич и Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин высказался по поводу будущего главного тренера «горняков» Марино Пушича.

«Продолжит ли работать Пушич? У него есть еще два года контракта, так что он останется и продолжит свою работу».

Марино Пушич привел донецкую команду к победе в чемпионате и Кубке Украины в сезоне 2023/24.

Ранее сообщалось, что Пушич мог возглавить нидерландскую команду «Фейеноорд» вместо Арне Слота, но нидерландский клуб назначил коуча Бриана Приске.

Палкин рассказал, что Шахтер будет проводить свои номинально домашние еврокубковые матчи немецком Гельзенкирхене.

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Сергей Палкин Шахтер Донецк Марино Пушич
Николай Степанюк Источник: RMC Sport
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