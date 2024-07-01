Палкин рассказал, где Шахтер будет играть матчи Лиги чемпионов

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, где команда будет проводить условно домашние матчи Лиги чемпионов.

Из-за войны Шахтер снова будет играть домашние еврокубковые матчи в Германии.

Сергей Палкин: «Мы и в дальнейшем будем играть матчи ЛЧ в Германии, но на этот раз в Гельзенкирхене. Шальке предложил нам сыграть на их стадионе».

Таким образом, в сезоне 2024/25 горняки будут играть в Гельзенкирхене, а не в Гамбурге, как в предыдущей еврокампании.

Домашней для донецкого клуба станет «Фельтинс-Арена», также известная как «Арена АуфШальке». Этот стадион принимает матчи Евро-2024.