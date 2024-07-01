Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Палкин рассказал, где Шахтер будет играть матчи Лиги чемпионов
Лига чемпионов
01 июля 2024, 20:47 | Обновлено 01 июля 2024, 20:50
704
0

Палкин рассказал, где Шахтер будет играть матчи Лиги чемпионов

В сезоне 2024/25 горняки будут играть в Гельзенкирхене, а не в Гамбурге

01 июля 2024, 20:47 | Обновлено 01 июля 2024, 20:50
704
0
Палкин рассказал, где Шахтер будет играть матчи Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Арена АуфШальке

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, где команда будет проводить условно домашние матчи Лиги чемпионов.

Из-за войны Шахтер снова будет играть домашние еврокубковые матчи в Германии.

Сергей Палкин: «Мы и в дальнейшем будем играть матчи ЛЧ в Германии, но на этот раз в Гельзенкирхене. Шальке предложил нам сыграть на их стадионе».

Таким образом, в сезоне 2024/25 горняки будут играть в Гельзенкирхене, а не в Гамбурге, как в предыдущей еврокампании.

Домашней для донецкого клуба станет «Фельтинс-Арена», также известная как «Арена АуфШальке». Этот стадион принимает матчи Евро-2024.

По теме:
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Не только Динамо и Шахтер. На хавбека Днепра-1 нацелена группа клубов УПЛ
Шахтер определил двух соперников на сборе. Один из них – новичок АПЛ
Шахтер Донецк Лига чемпионов Шальке стадионы Сергей Палкин
Николай Степанюк Источник: RMC Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Англия? Определена первая пара 1/4 финала Евро-2024
Футбол | 30 июня 2024, 22:29 0
С кем сыграет Англия? Определена первая пара 1/4 финала Евро-2024
С кем сыграет Англия? Определена первая пара 1/4 финала Евро-2024

30 июня англичане одолели Словакию и вышли на Швейцарию в четвертьфинале ЧЕ

Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Футбол | 30 июня 2024, 21:49 1
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Евро-2024

​​​​​​​Если уйдет Осимхен. Наполи изучает Довбика как альтернативу Лукаку
Футбол | 01.07.2024, 18:42
​​​​​​​Если уйдет Осимхен. Наполи изучает Довбика как альтернативу Лукаку
​​​​​​​Если уйдет Осимхен. Наполи изучает Довбика как альтернативу Лукаку
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
Футбол | 01.07.2024, 06:49
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
Известно, на каком стадионе Шахтер будет играть домашние матчи УПЛ 2024/25
Футбол | 01.07.2024, 15:08
Известно, на каком стадионе Шахтер будет играть домашние матчи УПЛ 2024/25
Известно, на каком стадионе Шахтер будет играть домашние матчи УПЛ 2024/25
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джонни Нельсон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что побил Усика
Джонни Нельсон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что побил Усика
29.06.2024, 23:47 4
Бокс
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
01.07.2024, 00:23 2
Футбол
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
30.06.2024, 00:19 15
Футбол
Беллью рассказал, что Усик будет делать после победы над Фьюри
Беллью рассказал, что Усик будет делать после победы над Фьюри
29.06.2024, 18:06
Бокс
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
29.06.2024, 17:00 10
Футбол
Будет новый чемпион. Италия не сопротивлялась в 1/8 финала против Швейцарии
Будет новый чемпион. Италия не сопротивлялась в 1/8 финала против Швейцарии
29.06.2024, 20:57 67
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
30.06.2024, 09:01 21
Футбол
Титулованный европейский клуб нацелился на Бражко после его игры на Евро
Титулованный европейский клуб нацелился на Бражко после его игры на Евро
29.06.2024, 18:20 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем