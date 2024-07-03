ФОТО. Валидольный выход Турции в четвертьфинал Евро-2024. Как это было
Турецкая команда одолела Австрию
2 июля в немецком Лейпциге прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции (1:2).
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Уже на 58-й секунде матча Турция вышла вперед. Забил Мерих Демирал. Этот гол стал самым быстрым в истории плей-офф чемпионатов Европы по футболу. На 59-й минуте матча Турция повела со счетом 2:0. Дубль в матче оформил Демирал, а уже через восемь минут счет сократил Михаэль Григорич.
Турция в четвертьфинале турнира сыграет с Нидерландами.
Евро 2024. 1/8 финала, 2 июля.
Австрия – Турция – 1:2
Голы: Григорич, 66 - Демирал, 1, 58.
ФОТО. Валидольный выход Турции в четвертьфинал Евро-2024. Как это было
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