2 июля в немецком Лейпциге прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции (1:2).

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Уже на 58-й секунде матча Турция вышла вперед. Забил Мерих Демирал. Этот гол стал самым быстрым в истории плей-офф чемпионатов Европы по футболу. На 59-й минуте матча Турция повела со счетом 2:0. Дубль в матче оформил Демирал, а уже через восемь минут счет сократил Михаэль Григорич.

Турция в четвертьфинале турнира сыграет с Нидерландами.

Евро 2024. 1/8 финала, 2 июля.

Австрия – Турция – 1:2

Голы: Григорич, 66 - Демирал, 1, 58.

ФОТО. Валидольный выход Турции в четвертьфинал Евро-2024. Как это было