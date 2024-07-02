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Уимблдон
02 июля 2024, 23:43 | Обновлено 02 июля 2024, 23:44
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Даяна Ястремская – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на Уимблдоне

02 июля 2024, 23:43 | Обновлено 02 июля 2024, 23:44
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0
Даяна Ястремская – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

3 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче второго раунда 28-я сеяная украинка сразится с Варварой Грачевой (№70 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №14 после матча Казо – Бублик. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Донной Векич (№37 WTA) или Эрикой Андреевой (№101 WTA).

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Варвара Грачева Даяна Ястремская смотреть онлайн Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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