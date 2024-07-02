Даяна Ястремская – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на Уимблдоне
3 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.
В матче второго раунда 28-я сеяная украинка сразится с Варварой Грачевой (№70 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №14 после матча Казо – Бублик. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Донной Векич (№37 WTA) или Эрикой Андреевой (№101 WTA).
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