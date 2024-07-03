КАЙДАЛОВ: «Сейчас тренировки максимально сбалансированы»

Воспитанник «Металлиста» Даниил Кайдалов рассказал об отпуске, начале учебно-тренировочных сборов и матче против «Миная»

– Привет, Данил! Совсем недавно у команды закончился отпуск. Как ты его провел?



– Привет. Отпуск провел спокойно. Почти все время был дома в Харькове. Играл на PlayStation, проводил время с родными, которых давно не видел, отдыхал от тяжелого сезона.

– Скажи честно, соскучился по тренировкам и партнерам?



– Первые две недели отпуска спокойно жил и отдыхал, а вот на третьей уже понимал, что слишком много отдыхаю и пора уже тренироваться. Да и с ребятами хотелось встретиться.

– Уже больше недели длятся сборы. Можно ли сказать, что ты уже полностью в кондициях после отпуска?



– До стопроцентных кондиций еще далеко, но с каждым тренировочным днем мы приближаемся к ним.

– Какие упражнения сейчас в первую очередь дает тренерский штаб? Больше работа с мячом или пока без?



– Сейчас тренировки максимально сбалансированы, мы работаем в двухразовом режиме. На первой тренировке мы больше бегаем, а уже на вечерней выполняем только упражнения с мячом. Поэтому мы все прибавляем и в физическом плане, и в техническом.

– Насчет матча с «Минаем». Как ты оценишь эту игру?



– Думаю, как для первой контрольной игры мы себя хорошо показали как команда. Было тяжело, потому что две тренировки в день дают о себе знать, но все же мы вышли и добились положительного результата.

– Приятно было забить в ворота команды, которая так безумно провела вторую половину сезона в УПЛ?



– Все голы забивать приятно, но когда понимаешь, что эта команда еще месяц назад играла в УПЛ – это дарит еще больше позитива. А наши фанаты, которые пришли на матч, добавили еще больше атмосферы и эмоций.

– В общем, как это произошло?



– Кирилл Дегтярь прошел по центру, дал мне пас между игроками, и я где-то с угла вратарской попал в дальний нижний угол.

– Уже завтра вас ждет второй контрольный матч против «Буковины». Что думаешь об этом сопернике?



– Это хорошо знакомая нам команда, ведь в прошлом сезоне мы дважды встречались в официальных матчах и играли спарринг на зимних сборах. «Буковина» – очень амбициозный клуб, который будет ставить перед собой самые высокие цели. Поэтому игра должна получиться одновременно непростой и интересной.