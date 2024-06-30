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Украина. Первая лига
30 июня 2024, 02:45 | Обновлено 30 июня 2024, 02:47
57
0

Минай проиграл Металлисту в контрольном матче

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей

30 июня 2024, 02:45 | Обновлено 30 июня 2024, 02:47
57
0
Минай проиграл Металлисту в контрольном матче
Instagram. ФК Металлист

В украинском футболе продолжается предсезонная подготовка. В одном из контрольных матчей на «Минай Арене» приняли участие «Минай» и «Металлист».

Минайцы уступили харьковчанам, забив лишь 1 гол и пропустив трижды. За «Минай» отличился Воробчак, забив гол на 65-й минуте, а за «Металлист» забивали Кайдалов на 15-й минуте, Шерстюк на 60-й и Федорив на 86-й.

Обе команды проведут этот сезон в ПФЛ. Минайцы вылетели туда по результатам прошлого сезона, где в таблице УПЛ они заняли 15-е место. В свою очередь, харьковчане вылетели туда еще сезон назад.

«Минай» – «Металлист» – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 Кайдалов, 15, 0:2 Шерстюк, 60, 1:2 Воробчак, 65, 1:3 Федорив, 86.

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков контрольные матчи УПЛ
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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