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  4. Клопп назвал главных фаворитов Евро-2024 и Копа Америка
Чемпионат Европы
02 июля 2024, 22:47 |
712
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Клопп назвал главных фаворитов Евро-2024 и Копа Америка

Юрген назвал сборные, которые должны триумфовать на престижных турнирах

02 июля 2024, 22:47 |
712
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Клопп назвал главных фаворитов Евро-2024 и Копа Америка
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал главных фаворитов Евро-2024 и Копа Америка-2024.

«У меня такое впечатление, что сборной Испании по силам выиграть Евро-2024. Германия и Франция показывают также хороший футбол, ну и сборная Англии... они должны лучше заиграть.

Кто выиграет Копа Америка? Здесь победителем должна быть Аргентина или Бразилия, у Колумбии и Уругвая также есть шансы. Только вчера общался с Алиссоном, трудно назвать явного фаворита», – сказал Клоп.

Ранее Анчелотти заявил, что знает настоящую причину, почему Клопп ушел из «Ливерпуля».

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Юрген Клопп Евро-2024 Копа Америка
Дмитро Олійник Источник: Liverpool Echo
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DaVinci
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