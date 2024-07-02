Клопп назвал главных фаворитов Евро-2024 и Копа Америка
Юрген назвал сборные, которые должны триумфовать на престижных турнирах
Бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал главных фаворитов Евро-2024 и Копа Америка-2024.
«У меня такое впечатление, что сборной Испании по силам выиграть Евро-2024. Германия и Франция показывают также хороший футбол, ну и сборная Англии... они должны лучше заиграть.
Кто выиграет Копа Америка? Здесь победителем должна быть Аргентина или Бразилия, у Колумбии и Уругвая также есть шансы. Только вчера общался с Алиссоном, трудно назвать явного фаворита», – сказал Клоп.
Ранее Анчелотти заявил, что знает настоящую причину, почему Клопп ушел из «Ливерпуля».
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