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  4. Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
Англия
10 июня 2024, 16:49 | Обновлено 10 июня 2024, 17:42
2487
0

Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля

Карло уверен, что Юрген не первый, кто не выдержал давления

10 июня 2024, 16:49 | Обновлено 10 июня 2024, 17:42
2487
0
Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп и Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал уход Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

«Я не вижу ничего нового, это всегда было нашей работой. Но случай с Клоппом очень важен. Постоянное давление, груз обязанностей становятся непосильным бременем, одержимость берет верх. Это случилось и с Арриго Сакки», – сказал Анчелотти.

Юрген Клопп берет паузу в карьере после почти 9 лет во главе «Ливерпуля».

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Юрген Клопп Карло Анчелотти Ливерпуль
Владимир Клепач Источник: Il Giornale
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