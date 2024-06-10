Англия10 июня 2024, 16:49 | Обновлено 10 июня 2024, 17:42
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Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
Карло уверен, что Юрген не первый, кто не выдержал давления
10 июня 2024, 16:49 | Обновлено 10 июня 2024, 17:42
2487
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал уход Юргена Клоппа из «Ливерпуля».
«Я не вижу ничего нового, это всегда было нашей работой. Но случай с Клоппом очень важен. Постоянное давление, груз обязанностей становятся непосильным бременем, одержимость берет верх. Это случилось и с Арриго Сакки», – сказал Анчелотти.
Юрген Клопп берет паузу в карьере после почти 9 лет во главе «Ливерпуля».
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