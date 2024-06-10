Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал уход Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

«Я не вижу ничего нового, это всегда было нашей работой. Но случай с Клоппом очень важен. Постоянное давление, груз обязанностей становятся непосильным бременем, одержимость берет верх. Это случилось и с Арриго Сакки», – сказал Анчелотти.

Юрген Клопп берет паузу в карьере после почти 9 лет во главе «Ливерпуля».