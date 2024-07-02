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  4. ФОТО. Нидерланды одолели Румынию и вышли в 1/4 финала Евро-2024
Чемпионат Европы
02 июля 2024, 22:00 |
257
1

ФОТО. Нидерланды одолели Румынию и вышли в 1/4 финала Евро-2024

В Мюнхене 2 июля прошел матч 1/8 финала Евро-2024

02 июля 2024, 22:00 |
257
1
ФОТО. Нидерланды одолели Румынию и вышли в 1/4 финала Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Румыния – Нидерланды

Вечером 2 июля в немецком Берлине прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов.

На 20-й минуте матча Коди Гакпо открыл счёт. Итого первый тайм встречи завершился минимальной победой нидерландцев. Во второй половине матча всё тот же Гакпо забил второй гол, однако он был отменён из-за оффсайда. На 83-й минуте Дониелл Мален удвоил преимущество «оранжевых» с передачи Гакпо. А спустя 10 минут Дониелл Мален оформил первый на этом Евро дубль и установил финальный счёт.

в 1/4 финала сыграют против победителя пары Австрия – Турция. Матч четвертьфинальной стадии пройдет 6 июля в 22:00 в немецком Берлине.

Евро-2024. 1/8 финала. Мюнхен, 2 июля

Румыния – Нидерланды – 0:3

Голы: Гакпо, 20, Мален, 83, 90+3

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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zzg77
Прилетело за ничью со словаками!!
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