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Чемпионат Европы
03 июля 2024, 00:55 | Обновлено 03 июля 2024, 01:31
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0

Как выглядит список бомбардиров Евро-2024 перед началом 1/4 финала?

Сразу четыре игрока забили по три гола

03 июля 2024, 00:55 | Обновлено 03 июля 2024, 01:31
500
0
Как выглядит список бомбардиров Евро-2024 перед началом 1/4 финала?
Getty Images/Global Images Ukraine. Коди Гакпо

Завершились матчи 1/8 финала чемпионата Евро-2024.

По результатам поединков в четвертьфинал турнира вышли сборные Испании, Германии, Португалии, Франции, Нидерландов, Турции, Англии и Швейцарии.

В списке лучших бомбардиров турнира нет единоличного лидера. Сразу по три гола забили Коди Гакпо (Нидерланды), Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия), Иван Шранц (Словакия). Однако Микаутадзе и Шранц больше не смогут улучшить свои показатели, поскольку их сборные вылетели из турнира.

Еще восемь игроков забили по два мяча.

Первые матчи четвертьфинала Евро-2024 состоятся 5 июня 2024 года.

Список лучших бомбардиров Евро-2024 перед началом 1/4 финала

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Коди Гакпо Жорж Микаутадзе Джамал Мусиала Иван Шранц сборная Нидерландов по футболу сборная Грузии по футболу сборная Германии по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 бомбардиры
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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