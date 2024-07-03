Как выглядит список бомбардиров Евро-2024 перед началом 1/4 финала?

Завершились матчи 1/8 финала чемпионата Евро-2024.

По результатам поединков в четвертьфинал турнира вышли сборные Испании, Германии, Португалии, Франции, Нидерландов, Турции, Англии и Швейцарии.

В списке лучших бомбардиров турнира нет единоличного лидера. Сразу по три гола забили Коди Гакпо (Нидерланды), Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия), Иван Шранц (Словакия). Однако Микаутадзе и Шранц больше не смогут улучшить свои показатели, поскольку их сборные вылетели из турнира.



Еще восемь игроков забили по два мяча.

Первые матчи четвертьфинала Евро-2024 состоятся 5 июня 2024 года.

Список лучших бомбардиров Евро-2024 перед началом 1/4 финала