Три чемпиона мира. Аргентина назвала возрастных игроков, вызванных на ОИ-24

Вместе с олимпийской сборной Аргентины на Игры в Париж поедут три возрастных игрока: Херонимо Рульи, Хулиан Альварес и Николас Отаменди.

На ОИ могут выступить 3 игрока старше 23 лет. Рульи, Альварес и Отаменди стали чемпионами мира в составе сборной Аргентины на мундиале в Катаре в 2022 году.

На клубном уровне Рульи выступает за «Аякс», Отаменди – за «Бенфику», Альварес – за «Манчестер Сити».

Аргентинцы на Играх выступят в квартете B с Украиной, Марокко и Ираком. Мужской футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа. Очный поединок между Аргентиной и Украиной пройдет 30 июля в 19:00 по Киеву.

Ранее стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду.