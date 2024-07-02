Не Лукаку. Известен худший игрок Евро-2024 по реализации голевых моментов

Известный статистический портал WhoScored опубликовал рейтинг футболистов Евро-2024 по показателю ожидаемых голов (xG).

Худшую реализацию на чемпионате Европы-2024 показывает нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, у которого показатель xG составляет 2.9, а в графе забитых голов у звездного португальца – 0.

Вторую строчку списка занял Ромелу Лукаку с показателем 2.3. Бельгиец не забивал на Евро, а система VAR отменила у него три гола. Третью строчку в списке занял Кай Хаверц, у немца показатель xG составляет 2.0, что равно числу его точных ударов на ЧЕ.

Ранее Словения отметилась уникальным достижением на Евро-2024.

Рейтинг футболистов Евро-2024 по показателю ожидаемых голов (xG).