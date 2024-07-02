Первый матч Свитолиной на Уимблдоне-2024 перенесен

Первый матч украинской теннисистки Элины Свитолиной (WTA 21) на Уимблдоне-2024 перенесен.

2 июля украинка должна была стартовать на мейджоре в матче 1/64 финала против Магды Линетт (Польша, WTA 44).

Однако встреча была перенесена на завтра, 3 июля. Игра была должна начаться аж 4-м запуском (ориентировочно в 21:30), однако во 2-й день мейджора поединки были смещены из-за дождя.