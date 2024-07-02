Уимблдон02 июля 2024, 19:44 |
2001
1
Первый матч Свитолиной на Уимблдоне-2024 перенесен
2 июля Элина должна была сыграть против Магды Линетт в 1/64 финала мейджора
02 июля 2024, 19:44 |
2001
1
Первый матч украинской теннисистки Элины Свитолиной (WTA 21) на Уимблдоне-2024 перенесен.
2 июля украинка должна была стартовать на мейджоре в матче 1/64 финала против Магды Линетт (Польша, WTA 44).
Однако встреча была перенесена на завтра, 3 июля. Игра была должна начаться аж 4-м запуском (ориентировочно в 21:30), однако во 2-й день мейджора поединки были смещены из-за дождя.
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Комментарии 1
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Еліну мабуть якийсь рок переслідує, матчі постійно переносять, що негативно сказується, вже котрий раз це відбувається.
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