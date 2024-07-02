Новый одноклубник для Мудрика. Челси подписал хавбека Лестера
Кирнан Дьюсбери-Холл перешел в лондонский клуб
Лондонский «Челси» официально сообщил о подписании центрального полузащитника «Лестера» Кирнана Дьюсбери-Холла. Контракт рассчитан на пять лет с опцией продления еще на год.
Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Лестер» получил за 25-летнего игрока 30 миллионов фунтов.
За «Лестер» Дьюсбери-Холл выступал с лета 2021 года. В прошлом сезоне помог команде выиграть Чемпионшип и вернуться в АПЛ. Сам Дьюсбери-Холл забил 12 голов и сделал 14 ассистов в 44 матчах Чемпионшипа в сезоне 2023/2024.
Вчера «Челси» подписал молодого форварда «Барселоны» Марка Гию.
Introducing Kiernan Dewsbury-Hall to the Chelsea family! 👋 pic.twitter.com/u8Y4F386l0— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 2, 2024
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