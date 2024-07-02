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  4. Новый одноклубник для Мудрика. Челси подписал хавбека Лестера
Англия
02 июля 2024, 17:37 |
418
0

Новый одноклубник для Мудрика. Челси подписал хавбека Лестера

Кирнан Дьюсбери-Холл перешел в лондонский клуб

02 июля 2024, 17:37 |
418
0
Новый одноклубник для Мудрика. Челси подписал хавбека Лестера
Getty Images/Global Images Ukraine. Кирнан Дьюсбери-Холл

Лондонский «Челси» официально сообщил о подписании центрального полузащитника «Лестера» Кирнана Дьюсбери-Холла. Контракт рассчитан на пять лет с опцией продления еще на год.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Лестер» получил за 25-летнего игрока 30 миллионов фунтов.

За «Лестер» Дьюсбери-Холл выступал с лета 2021 года. В прошлом сезоне помог команде выиграть Чемпионшип и вернуться в АПЛ. Сам Дьюсбери-Холл забил 12 голов и сделал 14 ассистов в 44 матчах Чемпионшипа в сезоне 2023/2024.

Вчера «Челси» подписал молодого форварда «Барселоны» Марка Гию.

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Олег Дидух Источник: ФК Челси
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