Новый одноклубник для Мудрика. Челси подписал хавбека Лестера

Лондонский «Челси» официально сообщил о подписании центрального полузащитника «Лестера» Кирнана Дьюсбери-Холла. Контракт рассчитан на пять лет с опцией продления еще на год.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Лестер» получил за 25-летнего игрока 30 миллионов фунтов.

За «Лестер» Дьюсбери-Холл выступал с лета 2021 года. В прошлом сезоне помог команде выиграть Чемпионшип и вернуться в АПЛ. Сам Дьюсбери-Холл забил 12 голов и сделал 14 ассистов в 44 матчах Чемпионшипа в сезоне 2023/2024.

Вчера «Челси» подписал молодого форварда «Барселоны» Марка Гию.