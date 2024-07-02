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Чемпионат Европы
02 июля 2024, 17:05 | Обновлено 02 июля 2024, 17:06
492
1

Легенда сборной Италии может войти в тренерский штаб Спаллетти

Леонардо Бонуччи готов начать тренерскую карьеру

02 июля 2024, 17:05 | Обновлено 02 июля 2024, 17:06
492
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Легенда сборной Италии может войти в тренерский штаб Спаллетти
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Легендарный экс-защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи может войти в тренерский штаб наставника «Скуадры Адзурры» Лучано Спаллетти. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По его информации, он может получить примерно такую же роль в тренерском штабе Спаллетти, которая была у Даниэле Де Росси в штабе Роберто Манчини во время Евро-2020: быть связующим звеном между командой и тренером. Ранее в СМИ сообщалось о том, что у Спаллетти во время Евро-2024 возник конфликт с подопечными.

Напомним, карьеру игрока Бонуччи завершил лишь в мае текущего года. За сборную Италии он выступал в 2010 – 2023 годах, суммарно провел 121 матч и забил 8 голов. Со «Скуадрой Адзуррой» выиграл Евро-2020.

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Леонардо Бонуччи сборная Италии по футболу Лучано Спаллетти Николо Скира
Олег Дидух Источник: Николо Скира
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didora
Вірніше  буде Євро-2021 (всі добре пам'ятають, що Євро було перенесено із-за Covidu).
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