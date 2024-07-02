Легенда сборной Италии может войти в тренерский штаб Спаллетти

Легендарный экс-защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи может войти в тренерский штаб наставника «Скуадры Адзурры» Лучано Спаллетти. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По его информации, он может получить примерно такую же роль в тренерском штабе Спаллетти, которая была у Даниэле Де Росси в штабе Роберто Манчини во время Евро-2020: быть связующим звеном между командой и тренером. Ранее в СМИ сообщалось о том, что у Спаллетти во время Евро-2024 возник конфликт с подопечными.

Напомним, карьеру игрока Бонуччи завершил лишь в мае текущего года. За сборную Италии он выступал в 2010 – 2023 годах, суммарно провел 121 матч и забил 8 голов. Со «Скуадрой Адзуррой» выиграл Евро-2020.