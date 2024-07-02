Судьба Днепра-1 зависит от продажи двух футболистов
Днепровский клуб откладывает решение относительно своего будущего
Как стало известно Sport.ua, продолжит ли «Днепр-1» выступления на профессиональной арене будет зависеть, прежде всего, от того, повезет ли ему в ближайшие дни продать своих ключевых игроков: полузащитника Владислава Рубчинского и защитника Эдуарда Сарапия, стоимость которых авторитетным порталом Transfermarkt оценивается, соответственно, в 1,8 и 1,5 миллионов евро.
Если днепряне не сумеют их выгодно трудоустроить и вынуждены будут из-за финансовых трудностей сойти с дистанции, то все игроки, которые находятся на контракте автоматически станут свободными агентами.
Сейчас руководство днепрян еще в раздумьях. Остается дождаться 8 июля, когда подопечные Юрия Максимова должны вернуться из отпуска.
Ранее сообщалось, что днепрянина Валентина Рубчинского хотят купить почти половина клубов УПЛ.
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