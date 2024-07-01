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Украина. Премьер лига
01 июля 2024, 19:30 | Обновлено 01 июля 2024, 20:26
2087
0

Не только Динамо и Шахтер. На хавбека Днепра-1 нацелена группа клубов УПЛ

Рубчинcкого хотят купить едва ли не половина клубов УПЛ

01 июля 2024, 19:30 | Обновлено 01 июля 2024, 20:26
2087
0
Не только Динамо и Шахтер. На хавбека Днепра-1 нацелена группа клубов УПЛ
ФК Днепр-1. Валентин Рубчинский

По информации журналиста Игоря Цыганыка, на центрального полузащитника «Днепра-1» Валентина Рубчинского нацелены не только гранды УПЛ «Динамо» и «Шахтер».

Молодого игрока хотят приобрести «Кривбасс», «Полесье», которым предстоит старт в еврокубках, а также новичок элитного дивизиона «Карпаты».

При этом «Днепр-1», несмотря на огромные финансовые проблемы и угрозу исчезновения клуба, не собирается отдавать Рубчинского за небольшие деньги.

22-летний футболист, чей контракт завершается через год, в минувшем сезоне забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 35 матчах.

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Днепр-1 Валентин Рубчинский Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир Динамо Киев Шахтер Донецк Карпаты Львов трансферы УПЛ трансферы Игорь Цыганык Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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