Не только Динамо и Шахтер. На хавбека Днепра-1 нацелена группа клубов УПЛ
Рубчинcкого хотят купить едва ли не половина клубов УПЛ
По информации журналиста Игоря Цыганыка, на центрального полузащитника «Днепра-1» Валентина Рубчинского нацелены не только гранды УПЛ «Динамо» и «Шахтер».
Молодого игрока хотят приобрести «Кривбасс», «Полесье», которым предстоит старт в еврокубках, а также новичок элитного дивизиона «Карпаты».
При этом «Днепр-1», несмотря на огромные финансовые проблемы и угрозу исчезновения клуба, не собирается отдавать Рубчинского за небольшие деньги.
22-летний футболист, чей контракт завершается через год, в минувшем сезоне забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 35 матчах.
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