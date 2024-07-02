Полесье отказалось отпускать своего футболиста на Олимпиаду

Вингер «Полесья» Александр Назаренко не поможет сборной Украине U-23 в Олимпийских играх 2024 во Франции.



По информации ТаТоТаке, тренерский штаб житомирского клуба принял решение не отпускать игрока на Олимпиаду.



Связанно это с тем, что главный тренер «Полесья» Имад Ашур ограничен в выборе вингеров из-за травмы Макуаны. Кроме того, тренерский штаб хочет подготовить команду к квалификации Лиги Конференций, где украинский клуб сыграет против словенской Олимпии.



Важно отметить, что по регламенту ОИ-2024, можно заявить трех футоблистов старше 23 лет. Первые два таких места в заявке уже принадлежат Максиму Таловерову (ЛАСК, Австрия) и Дмитрию Крыськиву (Шахтёр).