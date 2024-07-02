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Футбол
02 июля 2024, 14:57 | Обновлено 02 июля 2024, 14:58
568
1

Полесье отказалось отпускать своего футболиста на Олимпиаду

Александр Назаренко не поможет сборной U-23

02 июля 2024, 14:57 | Обновлено 02 июля 2024, 14:58
568
1
Полесье отказалось отпускать своего футболиста на Олимпиаду
Сайт Полесья. Александр Назаренко

Вингер «Полесья» Александр Назаренко не поможет сборной Украине U-23 в Олимпийских играх 2024 во Франции.

По информации ТаТоТаке, тренерский штаб житомирского клуба принял решение не отпускать игрока на Олимпиаду.

Связанно это с тем, что главный тренер «Полесья» Имад Ашур ограничен в выборе вингеров из-за травмы Макуаны. Кроме того, тренерский штаб хочет подготовить команду к квалификации Лиги Конференций, где украинский клуб сыграет против словенской Олимпии.

Важно отметить, что по регламенту ОИ-2024, можно заявить трех футоблистов старше 23 лет. Первые два таких места в заявке уже принадлежат Максиму Таловерову (ЛАСК, Австрия) и Дмитрию Крыськиву (Шахтёр).

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ЛАСК Руслан Ротань Шахтер Донецк Полесье Житомир Максим Таловеров Олимпийские игры 2024 ТаТоТаке Александр Назаренко Дмитрий Крыськив сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде
Алексей Тиньков Источник: Telegram
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Комментарии 1
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Выталкиватель парашутистов
Я думал, что  только в ассоциации павелки был бардак, оказывается при Андрюше бардак в разы больше. Неужели в Дисциплинарных правилах УАФ нет пункта, в котором оговорено, что если игрока не отпускает клуб в сборную страны,то моментально применяется дисквалификация к игроку и громадные штрафные санкции к клубу? Неужели в Договоре о сотрудничестве, между УАФ и Министерством молодежи и спорта нет пункта, регламентирующего такие вопросы? Если этого действительно нет, то это полный зашквар и вредительство для страны.... Лишний раз убеждаюсь, что нами руководят полные дебилы, зеленого цвета....
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