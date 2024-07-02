Балотелли прокомментировал видео со своими пьяными похождениями

Скандальный экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли у себя в Инстаграме прокомментировал скандальное видео, на котором он пьяным валяется на улицах Неаполя:

«Я видел видео, где мы падаем на землю с моими друзьями, кувыркаемся, прыгаем, бегаем, не вижу проблемы провести вечер с друзьями, никого не обидев.

За что меня осуждают? Почему вы не показали все мои фото и видео с этими людьми? Я был доступен всем. После такого выступления Италии вы решили обсудить, что я пьян? Давайте, ребята, подумаем о серьезных вещах».