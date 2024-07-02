Переход Яремчука в новый клуб сорвался. Есть 2 именитых претендента из ЛЧ
Украинца хотят подписать «Болонья» и «Брест»
Трансфер украинского форварда Романа Яремчука в турецкий клуб «Трабзонспор» сорвался.
По информации авторитетного испанского издания Relevo, «Трабзонспор» согласовал трансфер с клубом Романа «Брюгге», однако сам футболист не захотел переходить в турецкий клуб. Яремчука хотят купить два неожиданных участника Лиги чемпионов – французский «Брест» и итальянская «Болонья». Яремчук считает эти два варианта продолжения карьеры куда более привлекательными чем переезд в турецкий чемпионат.
Яремчук провел прошлый сезон в аренде в «Валенсии», отыграв в Ла Лиге 25 матчей и забив три гола.
Ранее Яремчук оценил вылет сборной Украины с Евро.
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