Переход Яремчука в новый клуб сорвался. Есть 2 именитых претендента из ЛЧ

Трансфер украинского форварда Романа Яремчука в турецкий клуб «Трабзонспор» сорвался.

По информации авторитетного испанского издания Relevo, «Трабзонспор» согласовал трансфер с клубом Романа «Брюгге», однако сам футболист не захотел переходить в турецкий клуб. Яремчука хотят купить два неожиданных участника Лиги чемпионов – французский «Брест» и итальянская «Болонья». Яремчук считает эти два варианта продолжения карьеры куда более привлекательными чем переезд в турецкий чемпионат.

Яремчук провел прошлый сезон в аренде в «Валенсии», отыграв в Ла Лиге 25 матчей и забив три гола.

Ранее Яремчук оценил вылет сборной Украины с Евро.