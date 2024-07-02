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  4. Переход Яремчука в новый клуб сорвался. Есть 2 именитых претендента из ЛЧ
Италия
02 июля 2024, 12:17 |
402
1

Переход Яремчука в новый клуб сорвался. Есть 2 именитых претендента из ЛЧ

Украинца хотят подписать «Болонья» и «Брест»

02 июля 2024, 12:17 |
402
1
Переход Яремчука в новый клуб сорвался. Есть 2 именитых претендента из ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Трансфер украинского форварда Романа Яремчука в турецкий клуб «Трабзонспор» сорвался.

По информации авторитетного испанского издания Relevo, «Трабзонспор» согласовал трансфер с клубом Романа «Брюгге», однако сам футболист не захотел переходить в турецкий клуб. Яремчука хотят купить два неожиданных участника Лиги чемпионов – французский «Брест» и итальянская «Болонья». Яремчук считает эти два варианта продолжения карьеры куда более привлекательными чем переезд в турецкий чемпионат.

Яремчук провел прошлый сезон в аренде в «Валенсии», отыграв в Ла Лиге 25 матчей и забив три гола.

Ранее Яремчук оценил вылет сборной Украины с Евро.

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Роман Яремчук Брюгге трансферы Серии A трансферы Лиги 1 трансферы Трабзонспор Брест (Франция) Болонья
Дмитро Олійник Источник: Relevo
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MaximusOne
Болонья, Брест... то нехай вже в Динамо йде.
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