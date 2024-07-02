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  4. Автогол – лидер среди голеадоров Евро-2024. Сколько до рекорда в истории?
Чемпионат Европы
02 июля 2024, 11:25 | Обновлено 02 июля 2024, 11:27
365
0

Автогол – лидер среди голеадоров Евро-2024. Сколько до рекорда в истории?

Турнир в Германии может стать историческим

02 июля 2024, 11:25 | Обновлено 02 июля 2024, 11:27
365
0
Автогол – лидер среди голеадоров Евро-2024. Сколько до рекорда в истории?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Вертонген

1 июня состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Франции и Бельгии.

Игра завершилась победой французов со счетом 1:0. Единственный гол в матче оказался на счету 37-летника защитника бельгийцев Яна Вертонгена.

Он на 85-й минуте срезал мяч в ворота своей сборной после удара Рандаля Коло Муани.

Автогол Вертонгена стал девятым на Евро-2024. У лучших бомбардиров турнира, которыми на данный момент являются Джамал Мусиала, Иван Шранц и Жорж Микаутадзе, в активе по три гола.

До исторического рекорда, который был установлен на Евро-2020, осталось два гола в свои ворота. На предыдущем чемпионате Европы состоялось 11 автоголов.

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Ян Вертонген сборная Бельгии по футболу Франция - Бельгия Евро-2024 Джамал Мусиала Иван Шранц Жорж Микаутадзе рекорд
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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