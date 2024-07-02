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Саудовская Аравия
02 июля 2024, 11:21 | Обновлено 02 июля 2024, 11:26
723
1

ОФИЦИАЛЬНО. Игор Йовичевич покинул пост главного тренера Аль-Раеда

Хорватский специалист покидает Саудовскую Аравию

02 июля 2024, 11:21 | Обновлено 02 июля 2024, 11:26
723
1
ОФИЦИАЛЬНО. Игор Йовичевич покинул пост главного тренера Аль-Раеда
instagram.com/jovicevicofficial. Игор Йовичевич

50-летний экс-наставник «Карпат», «Днепра-1» и «Шахтера» Игор Йовичевич покинул пост главного тренера саудовской команды «Аль-Раед».

«Я хотел бы заявить, что сегодня мое путешествие с «Аль-Раедом» подошло к концу. Очень долгий, трудный и сложный сезон, с множеством прекрасных моментов и эмоций. Мы были вместе как одна семья в клубе «Аль-Раед». Но сегодня наши пути разошлись», – написал Йовичевич.

«Аль-Раед» Йовичевич возглавил летом минувшего года, и по итогам сезона в саудовской Про-лиге сумел оставить коллектив в элитарном дивизионе.

Ранее Sport.ua сообщал, что изначально контракт хорватского тренера с «Аль-Раедом» был заключен на один год с опцией пролонгации еще на сезон, которая могла быть активирована только со стороны клуба.

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Игор Йовичевич Аль-Раед отставка чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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