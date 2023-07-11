Йовичевич подписал контракт с Аль-Раед по схеме 1+1

Как стало известно Sport.ua, Игорь Йовичевич подписал контракт с «Аль-Раед» со схемой 1+1. У клуба есть опция автоматического продления договора еще на сезон.

В тренерском штабе Йовичевича будут работать Юрий Беньо, Андрей Ханас и тренер вратарей испанец Франциско Галан. Аналитик – Николай Шамордин. За физическую подготовку будет отвечать Даниэль Де Кастро. Все помощники работали с наставником в «Днепре-1» и «Шахтере».

По нашей информации, зарплата Йовичевича в Саудовской Аравии чуть меньше, чем сообщалось ранее – 1.9–1.8 миллиона евро за сезон.