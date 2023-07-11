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11 июля 2023, 10:55 | Обновлено 11 июля 2023, 11:07
506
1

Йовичевич подписал контракт с Аль-Раед по схеме 1+1

Известны детали контракта экс-наставника «Шахтера» в Саудовской Аравии

11 июля 2023, 10:55 | Обновлено 11 июля 2023, 11:07
506
1
Йовичевич подписал контракт с Аль-Раед по схеме 1+1
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Как стало известно Sport.ua, Игорь Йовичевич подписал контракт с «Аль-Раед» со схемой 1+1. У клуба есть опция автоматического продления договора еще на сезон.

В тренерском штабе Йовичевича будут работать Юрий Беньо, Андрей Ханас и тренер вратарей испанец Франциско Галан. Аналитик – Николай Шамордин. За физическую подготовку будет отвечать Даниэль Де Кастро. Все помощники работали с наставником в «Днепре-1» и «Шахтере».

По нашей информации, зарплата Йовичевича в Саудовской Аравии чуть меньше, чем сообщалось ранее – 1.9–1.8 миллиона евро за сезон.

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Игор Йовичевич Аль-Раед
Источник Sport.ua
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