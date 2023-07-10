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10 июля 2023, 16:19 | Обновлено 10 июля 2023, 16:30
1157
1

Стало известно, сколько Йовичевич будет зарабатывать в Саудовской Аравии

Экс-наставник «Шахтера» будет получать больше, чем в Украине

10 июля 2023, 16:19 | Обновлено 10 июля 2023, 16:30
1157
1
Стало известно, сколько Йовичевич будет зарабатывать в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Йовичевич

Игор Йовичевич будет получать на Ближнем Востоке приличные деньги. Как стало известно Футбол 24, в «Аль-Раеде» 49-летний хорват будет зарабатывать 2 миллиона евро плюс бонусы.

Сообщается, что в Украине Йовичевич зарабатывал гораздо меньше. В «Днепре-1» ему платили около 650 тысяч евро в год, а в «Шахтере» его заработная плата не разглашалась.

Напомним, что недавно Йовичевич, который был уволен из «Шахтера», несмотря на победу в чемпионате Украины, подписал контракт с саудовским «Аль-Раедом».

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Игор Йовичевич
Источник Футбол 24
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Tasha19
По їх мірках не так і багато.
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