Украина. Премьер лига09 июля 2023, 21:47 | Обновлено 09 июля 2023, 22:36
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ОФИЦИАЛЬНО. Игор Йовичевич возглавил команду из Саудовской Аравии
В сезоне 2022/23 Йовичевич привел «Шахтер» к победе в чемпионате Украины
09 июля 2023, 21:47 | Обновлено 09 июля 2023, 22:36
4192
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Хорватский специалист Игор Йовичевич возглавил клуб «Аль-Раед» из Саудовской Аравии.
49-летний хорват ранее тренировал клубы «Карпаты», словенский «Целе», хорватское «Динамо» Загреб, «Днепр-1», «Шахтер».
В сезоне 2022/23 Йовичевич привел «Шахтер» к золотым медалям чемпионата Украины.
«Аль-Раед» в минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии занял 10-е место.
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Комментарии 10
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Успіхів, Ігор!
Хай щастить у новому клубі! По скотинячому віднеслись у Шахтарі як до людини і як до спеціаліста!
Хай щастить.
Загубити і навіть не спробувати залишити єдиного в історії іноземного тренера, який вивчив українську мову, та ще й став чемпіоном - то ганьба для нашого футболу.
Спасибо и удачи !!!И еще раз спасибо за всё Йови!!
очень круто-заработает баксов намного больше чем тут
На пару сезонів це більш перспективний варіант ніж Шахтар.
шахтар гниль.
Кто там говорил что он за двумя зайцами погнался и никого не словил? Человек нашел работу и довольно таки жирный контракт. Как бы шахтер потом не кусал локтей
теперь ему позвонит Палкин и будет умолять купить Траоре
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