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Украина. Премьер лига
09 июля 2023, 21:47 | Обновлено 09 июля 2023, 22:36
4192
10

ОФИЦИАЛЬНО. Игор Йовичевич возглавил команду из Саудовской Аравии

В сезоне 2022/23 Йовичевич привел «Шахтер» к победе в чемпионате Украины

09 июля 2023, 21:47 | Обновлено 09 июля 2023, 22:36
4192
10
ОФИЦИАЛЬНО. Игор Йовичевич возглавил команду из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Йовичевич

Хорватский специалист Игор Йовичевич возглавил клуб «Аль-Раед» из Саудовской Аравии.

49-летний хорват ранее тренировал клубы «Карпаты», словенский «Целе», хорватское «Динамо» Загреб, «Днепр-1», «Шахтер».

В сезоне 2022/23 Йовичевич привел «Шахтер» к золотым медалям чемпионата Украины.

«Аль-Раед» в минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии занял 10-е место.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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Serhii P.
Успіхів, Ігор!
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+13
Владимир одесский
Хай щастить у новому клубі! По скотинячому віднеслись у Шахтарі як до людини і як до спеціаліста! 
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+5
Summertime
Хай щастить.
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+5
Flashback
Загубити і навіть не спробувати залишити єдиного в історії іноземного тренера, який вивчив українську мову, та ще й став чемпіоном - то ганьба для нашого футболу.
Ответить
+2
Maks KROT
Спасибо и удачи !!!И еще раз спасибо за всё  Йови!!
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+2
umnuy2
очень круто-заработает баксов намного больше чем тут
Ответить
+2
GloryUkraine
На пару сезонів це більш перспективний варіант ніж Шахтар. 
Ответить
+2
DK02
шахтар гниль.
Ответить
0
LisovijNickolai Фамилия
Кто там говорил что он за двумя зайцами погнался и никого не словил? Человек нашел работу и довольно таки жирный контракт. Как бы шахтер потом не кусал локтей 
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0
Gargantua
теперь ему позвонит Палкин и будет умолять купить Траоре
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-3
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