Игор Йовичевич заинтересовал клуб из Саудовской Аравии
Экс-тренер «Шахтера» может продолжить карьеру в клубе «Аль-Адала»
Экс-наставник «Шахтера» Игор Йовичевич может трудоустроиться в чемпионате Саудовской Аравии. 49-летний Йовичевич попал в сферу интересов середняка чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Адала».
По данным источника, руководство клуба впечатлила работа Йовичевича в «Шахтере» во время товарищеского матча в прошлом году. Сообщается, что, кроме предложения из Саудовской Аравии, у хорвата есть еще варианты с трудоустройством в Европе.
Напомним, что недавно еще один экс-наставник «Шахтера» Луиш Каштру возглавил «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.
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