Игор Йовичевич заинтересовал клуб из Саудовской Аравии

Экс-наставник «Шахтера» Игор Йовичевич может трудоустроиться в чемпионате Саудовской Аравии. 49-летний Йовичевич попал в сферу интересов середняка чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Адала».

По данным источника, руководство клуба впечатлила работа Йовичевича в «Шахтере» во время товарищеского матча в прошлом году. Сообщается, что, кроме предложения из Саудовской Аравии, у хорвата есть еще варианты с трудоустройством в Европе.

Напомним, что недавно еще один экс-наставник «Шахтера» Луиш Каштру возглавил «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.