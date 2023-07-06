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06 июля 2023, 17:45 | Обновлено 06 июля 2023, 18:04
333
0

Игор Йовичевич заинтересовал клуб из Саудовской Аравии

Экс-тренер «Шахтера» может продолжить карьеру в клубе «Аль-Адала»

06 июля 2023, 17:45 | Обновлено 06 июля 2023, 18:04
333
0
Игор Йовичевич заинтересовал клуб из Саудовской Аравии
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Экс-наставник «Шахтера» Игор Йовичевич может трудоустроиться в чемпионате Саудовской Аравии. 49-летний Йовичевич попал в сферу интересов середняка чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Адала».

По данным источника, руководство клуба впечатлила работа Йовичевича в «Шахтере» во время товарищеского матча в прошлом году. Сообщается, что, кроме предложения из Саудовской Аравии, у хорвата есть еще варианты с трудоустройством в Европе.

Напомним, что недавно еще один экс-наставник «Шахтера» Луиш Каштру возглавил «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.

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Игор Йовичевич
Источник Центр новостей
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