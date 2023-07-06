ОФИЦИАЛЬНО. Луиш Каштру возглавил Аль-Наср

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» сообщил о том, что новым главным тренером команды стал португальский специалист Луиш Каштру.

61-летний тренер, который с 2019 по 2021 год возглавлял донецкий «Шахтер», поставил свою подпись под контрактом, рассчитанным до 2025 года.

«Аль-Наср», цвета которого с декабря 2022 года защищает португальский нападающий Криштиану Роналду, по итогам чемпионата Саудовской Аравии сезона-2022/2023 занял второе место.