ОФИЦИАЛЬНО. Луиш Каштру возглавил Аль-Наср
Бывший главный тренер «Шахтера» будет тренировать Роналду и Ко
Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» сообщил о том, что новым главным тренером команды стал португальский специалист Луиш Каштру.
61-летний тренер, который с 2019 по 2021 год возглавлял донецкий «Шахтер», поставил свою подпись под контрактом, рассчитанным до 2025 года.
«Аль-Наср», цвета которого с декабря 2022 года защищает португальский нападающий Криштиану Роналду, по итогам чемпионата Саудовской Аравии сезона-2022/2023 занял второе место.
السيد لويس كاسترو مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي #النصر ✍️— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 6, 2023
وذلك بعقد يمتد حتى 2025 💛
تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي بإذن الله 🙏 pic.twitter.com/GvZ89dMi48
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