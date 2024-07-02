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  4. ВИДЕО. В Порту отреагировали на сейвы Диогу Кошты против Словении
Португалия
02 июля 2024, 10:10 |
1266
0

ВИДЕО. В Порту отреагировали на сейвы Диогу Кошты против Словении

Португальский клуб отметил действия своего голкипера

02 июля 2024, 10:10 |
1266
0
ВИДЕО. В Порту отреагировали на сейвы Диогу Кошты против Словении
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Кошта

1 июля на чемпионате Европы 2024 состоялся матч 1/8 финала между сборными Португалии и Словении.

Игра завершилась победой португальцев в серии послематчевых 11-метровых со счетом 3-0 (основное и дополнительное время – 0:0).

Героем встречи стал португальский голкипер Диогу Кошта, который в серии пенальти отразил три удара словенских футболистов.

Португальский клуб «Порту», цвета которого защищает Диогу Кошта, сравнил своего голкипера со строителем, который возводит стену.

Ранее сообщалось, что португальский защитник Пепе установил возрастной рекорд плей-офф Евро и ЧМ.

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Евро-2024 сборная Португалии по футболу Португалия - Словения Диогу Кошта Порту
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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