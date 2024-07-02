С Шапаренко после Евро провели переговоры по трансферу. И это не Лацио

25-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко может покинуть киевский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Fotomac, турецкий гранд «Бешикташ» претендует на трансфер украинца. Дело уже дошло до контактных переговоров. Руководство «орлов» связалось с Шапаренко после завершения его выступлений за сборную Украины на Евро-2024 и провело первые переговоры.

В этом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что римский клуб «Лацио» готов предложить за Шапаренко 10 миллионов евро.