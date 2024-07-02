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  4. С Шапаренко после Евро провели переговоры по трансферу. И это не Лацио
Украина. Премьер лига
02 июля 2024, 09:21 |
4323
5

С Шапаренко после Евро провели переговоры по трансферу. И это не Лацио

На украинца нацелился турецкий «Бешикташ»

02 июля 2024, 09:21 |
4323
5
С Шапаренко после Евро провели переговоры по трансферу. И это не Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

25-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко может покинуть киевский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Fotomac, турецкий гранд «Бешикташ» претендует на трансфер украинца. Дело уже дошло до контактных переговоров. Руководство «орлов» связалось с Шапаренко после завершения его выступлений за сборную Украины на Евро-2024 и провело первые переговоры.

В этом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что римский клуб «Лацио» готов предложить за Шапаренко 10 миллионов евро.

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Динамо Киев Бешикташ трансферы чемпионат Турции по футболу Николай Шапаренко трансферы УПЛ
Дмитро Олійник Источник: Fotomac
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ГНИЛОЙ ВАРЕНИК
ПАКА ЗА НАШЕГА ТОПАВАГО ЖОРЕКЕ ПОСЛЕ ВЕЛЕКАЛЕПНАГО ЕВРА В ЕВО ИСПАЛНЕНИИ , БЬЮТЦА ВСЕ ТОП КЛУБЫ МИРА ДАЮ ИНСАЙДЕРСКУЮ ИНФАРМАЦИЮ ТАМ ПРЯМ АУКЦЫОН ПАКА ЧЬТО ЛЕДИРУЕТ МАН СИТИ С ПРЕДЛАЖЕНИЯМ В 170 МЛН ЕВРА ГВАРДИОЛА УЖЕ ЗАЯВИЛ ЧЬТО ГАТОВ ДЕ БРЕЙНЕ КУДА УГОДНА СПЛАВИТЬ ЛИЖ БЫ ВЕЛИЙ И МАГУЧИЙ ЖОРЕК ПРИЕХАЛ РАЗРЫВАТЬ АПЛ   В ЭТА ВРЕМЯ ДЕРКАЧИ СВАЮ ЗВЕЗДУ В БЕШЕКТАШ ПРАДАЮТ ПАЧУСТВУЙТЕ РАЗДНИЦУ ЦАРЬ И БОГ РЕНАТ ПРОСТА ГЕНИЙ. Я И МАЮ КРОТО БОТО БАНДА ГАТОВА СУТКАМИ СТАЯТЬ ПЕРЕД ТАБОЙ НА КАЛЕНЯХ
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+1
Максим Колісник
Хто знає... Бешикташ це точно краще ніж Динамо, але звідти важко вирватись в Європу
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-4
Alexander Киев
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-5
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