С Шапаренко после Евро провели переговоры по трансферу. И это не Лацио
На украинца нацелился турецкий «Бешикташ»
25-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко может покинуть киевский клуб в летнее трансферное окно.
По информации Fotomac, турецкий гранд «Бешикташ» претендует на трансфер украинца. Дело уже дошло до контактных переговоров. Руководство «орлов» связалось с Шапаренко после завершения его выступлений за сборную Украины на Евро-2024 и провело первые переговоры.
В этом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.
Ранее сообщалось, что римский клуб «Лацио» готов предложить за Шапаренко 10 миллионов евро.
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