Криштиану РОНАЛДУ: «Португалия победила, так как мы играли лучше»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оценил выход своей команды в четвертьфинал Евро-2024 благодаря победе над Словенией (0:0, 0:3 в серии пенальти).

«Было трудно, но таков футбол. Соперники хорошо защищались, они очень сильны, но Португалия победила, так как мы играли лучше и заслужили место в восьмерке сильнейших.

Мы проявили энтузиазм, показали, что хотим играть, получать удовольствие и дарить радость болельщикам – все это наша жизнь», – сказал Роналду.