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Чемпионат Европы
02 июля 2024, 02:20 | Обновлено 02 июля 2024, 02:24
195
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Португалия победила, так как мы играли лучше»

Форвард сборной Португалии поделился впечатлениями от выхода в четверьфинал Евро-2024

02 июля 2024, 02:20 | Обновлено 02 июля 2024, 02:24
195
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Португалия победила, так как мы играли лучше»
УЕФА. Криштиану Роналду

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оценил выход своей команды в четвертьфинал Евро-2024 благодаря победе над Словенией (0:0, 0:3 в серии пенальти).

«Было трудно, но таков футбол. Соперники хорошо защищались, они очень сильны, но Португалия победила, так как мы играли лучше и заслужили место в восьмерке сильнейших.

Мы проявили энтузиазм, показали, что хотим играть, получать удовольствие и дарить радость болельщикам – все это наша жизнь», – сказал Роналду.

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сборная Словении по футболу сборная Португалии по футболу Евро-2024 Португалия - Словения Криштиану Роналду
Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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