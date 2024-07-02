Чемпионат Европы02 июля 2024, 02:20 | Обновлено 02 июля 2024, 02:24
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Криштиану РОНАЛДУ: «Португалия победила, так как мы играли лучше»
Форвард сборной Португалии поделился впечатлениями от выхода в четверьфинал Евро-2024
02 июля 2024, 02:20 | Обновлено 02 июля 2024, 02:24
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оценил выход своей команды в четвертьфинал Евро-2024 благодаря победе над Словенией (0:0, 0:3 в серии пенальти).
«Было трудно, но таков футбол. Соперники хорошо защищались, они очень сильны, но Португалия победила, так как мы играли лучше и заслужили место в восьмерке сильнейших.
Мы проявили энтузиазм, показали, что хотим играть, получать удовольствие и дарить радость болельщикам – все это наша жизнь», – сказал Роналду.
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