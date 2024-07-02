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Чемпионат Европы
02 июля 2024, 11:42 | Обновлено 02 июля 2024, 11:43
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ФОТО. Нервы Роналду, хладнокровие Диогу Кошты. Португалия обыграла Словению

В немецком Франкфурте 1 июля прошел матч 1/8 финала Евро-2024

02 июля 2024, 11:42 | Обновлено 02 июля 2024, 11:43
590
0
ФОТО. Нервы Роналду, хладнокровие Диогу Кошты. Португалия обыграла Словению
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 1 июля в немецком Франкфурте прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.

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В овертайме Криштиану Роналду не забил пенальти для португальцев, а затем ошибся Пепе, и у Беньямина Шешко был отличный момент, но он не переиграл кипера Диогу Кошту.

В серии пенальти героем стал Диогу Кошту, сделавший 3 сейва при 3 ударах, а португальцы свои попытки не испортили. Роналду забил с точки и исправился за неудачу в овертайме (0:0, пен. 3:0).

Евро-2024. 1/8 финала. 1 июля. Франкфурт

22:00. Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0)

Пенальти: Иличич (сэйв), Роналду (1:0), Балковец (сэйв), Бруну Фернандеш (2:0), Вербич (сэйв), Бернарду Силва (3:0)

Незабитый пенальти: Роналду, 105

ФОТО. Нервы Роналду, хладнокровие Диогу Кошты. Португалия обыграла Словению

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Криштиану Роналду сборная Словении по футболу сборная Португалии по футболу серия пенальти Евро-2024 Диогу Кошта Португалия - Словения фотогалерея фото
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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