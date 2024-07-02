Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матьяж КЕК: «Мы по ходу встречи играли все лучше»
Чемпионат Европы
02 июля 2024, 02:00 | Обновлено 02 июля 2024, 02:04
88
0

Матьяж КЕК: «Мы по ходу встречи играли все лучше»

Главный тренер Словении прокомментировал поражение команды в серии пенальти

02 июля 2024, 02:00 | Обновлено 02 июля 2024, 02:04
88
0
Матьяж КЕК: «Мы по ходу встречи играли все лучше»
УЕФА. Матьяж Кек

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек дал комментарий после проигранного в серии пенальти матча своей сборной против Португалии (0:0, пен. 0:3).

«Проиграв, не празднуют. Чувствуем горечь, но, с другой стороны, подслащенную. Надеюсь, этот турнир станет отправной точкой для будущего словенского футбола.

Хочу поздравить Португалию, знающую, как побеждать по пенальти. Что же до нас самих, мне грустно, что приходится возвращаться, – я бы хотел остаться на этом турнире. Соперник держал нити игры в своих руках, но мы по ходу встречи играли все лучше.

Обидно за болельщиков, вложивших столько сил. К сожалению, нам не удалось добиться победы, а Португалия ее заслужила.

Игроки, конечно же, сейчас опечалены. Эти игроки показали, что такое – играть за Словению», – сказал Кек.

По теме:
«Пеналдо». Телеканал ВВС оскорбил португальца в прямом эфире
Роберто МАРТИНЕС: «Тайное оружие Португалии – Диогу Кошта»
Румыния – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
сборная Словении по футболу сборная Португалии по футболу Евро-2024 Португалия - Словения пресс-конференция Матьяж Кек
Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
Футбол | 01 июля 2024, 06:49 46
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо

Римский клуб в ближайшее время сделает предложение киевлянам

Боливия – Панама. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Футбол | 02 июля 2024, 03:01 0
Боливия – Панама. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Боливия – Панама. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

Все решил автогол. Сборная Франции вырвала победу у Бельгии
Футбол | 01.07.2024, 20:52
Все решил автогол. Сборная Франции вырвала победу у Бельгии
Все решил автогол. Сборная Франции вырвала победу у Бельгии
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
Олимпийские игры | 01.07.2024, 14:20
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
«Не делай этого». Уоррен обратился к Фьюри перед реваншем с Усиком
Бокс | 01.07.2024, 16:39
«Не делай этого». Уоррен обратился к Фьюри перед реваншем с Усиком
«Не делай этого». Уоррен обратился к Фьюри перед реваншем с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
01.07.2024, 05:31 26
Футбол
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
01.07.2024, 00:23 2
Футбол
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
30.06.2024, 08:14 1
Футбол
Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала
Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала
30.06.2024, 21:38 53
Футбол
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
01.07.2024, 16:11 4
Футбол
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
30.06.2024, 21:49 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем