Матьяж КЕК: «Мы по ходу встречи играли все лучше»

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек дал комментарий после проигранного в серии пенальти матча своей сборной против Португалии (0:0, пен. 0:3).

«Проиграв, не празднуют. Чувствуем горечь, но, с другой стороны, подслащенную. Надеюсь, этот турнир станет отправной точкой для будущего словенского футбола.

Хочу поздравить Португалию, знающую, как побеждать по пенальти. Что же до нас самих, мне грустно, что приходится возвращаться, – я бы хотел остаться на этом турнире. Соперник держал нити игры в своих руках, но мы по ходу встречи играли все лучше.

Обидно за болельщиков, вложивших столько сил. К сожалению, нам не удалось добиться победы, а Португалия ее заслужила.

Игроки, конечно же, сейчас опечалены. Эти игроки показали, что такое – играть за Словению», – сказал Кек.